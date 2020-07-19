Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihi gönderme!

Süper Lig'in 33.haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla deviren Beşiktaş, Twitter hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Paylaşımda, ''Geçmiş olsun Fenerbahçe. Siz de arkadaşlarınıza 'Geçmiş Olsun' demek için...'' ifadelerine yer verildi. Beşiktaş'ın bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.