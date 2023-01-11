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Beşiktaş'ta Weghorst gidiyor, gözler Aboubakar'da!

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Giriş: 11.01.2023 09:45
Beşiktaş Vincent Aboubakar’ı yeniden transfer etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar Wout Weghorst’un olası ayrılığının ardından, Aboubakar için resmi girişimlere başlayacak.
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