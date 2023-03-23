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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Dele Alli açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.03.2023 09:54
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe maçı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirecekleri akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Dele Alli'nin durumuna ilişkin de çarpıcı ifadeler kullandı.
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