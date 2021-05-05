Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Bedelsiz kadroya katılacak

Beşiktaş transfer haberlkeri bugün | Beşiktaş, Alanyaspor’da bu sezon yakaladığı büyük çıkışla dikkat çeken Salih Uçan’ın peşine düştü. 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif eden Siyah-Beyazlılar; Galatasaray ve Trabzonspor’un da talip olduğu yetenekli ismi bedelsiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor.