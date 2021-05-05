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Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Bedelsiz kadroya katılacak

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Giriş: 05.05.2021 11:43
Güncelleme:05.05.2021 11:48
Beşiktaş transfer haberlkeri bugün | Beşiktaş, Alanyaspor’da bu sezon yakaladığı büyük çıkışla dikkat çeken Salih Uçan’ın peşine düştü. 27 yaşındaki futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif eden Siyah-Beyazlılar; Galatasaray ve Trabzonspor’un da talip olduğu yetenekli ismi bedelsiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor.
Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Bedelsiz kadroya katılacak
Beşiktaş'ta Salih Uçan gelişmesi! Bedelsiz kadroya katılacak
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