02 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş'ta Rosier ve Montero derbide yok! Valerien Ismael: Rosier'in sarı kartı kabul edilemez

Beşiktaş'ta Rosier ve Montero derbide yok! Valerien Ismael: Rosier'in sarı kartı kabul edilemez

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.05.2022 10:12
Güncelleme:02.05.2022 10:12
Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken maç sonrasında teknik direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Rosier'in gordüğü sarı kartın kabul edilemez olduğunu söyleyen Ismael "Sonraki maçın önemini düşünürsek biraz daha disiplinli olması gerekiyordu." dedi. Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Montero ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Rosier, Fenerbahçe derbisinde yer alamayacak.
Valerien Ismael: Rosier’in sarı kartı kabul edilemez
Valerien Ismael: Rosier'in sarı kartı kabul edilemez
İstanbul Boğazı’nda Trabzonspor coşkusu!
İstanbul Boğazı'nda Trabzonspor coşkusu!
Trabzonlulara saldıran Fenerbahçelilere gözaltı
Trabzonlulara saldıran Fenerbahçelilere gözaltı
38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
38 yıl sonra gelen şampiyonluk sevinci
Trabzonspor’un şampiyonluk hikayesi
Trabzonspor'un şampiyonluk hikayesi
Berat Albayrak’ın şampiyonluk sevinci
Berat Albayrak'ın şampiyonluk sevinci
Avcı ve Ağaoğlu’na sulu baskın
Avcı ve Ağaoğlu'na sulu baskın
Ağaoğlu ve Avcı’dan açıklamalar
Ağaoğlu ve Avcı'dan açıklamalar
Toroğlu’dan Trabzonspor maçı yorumu
Toroğlu'dan Trabzonspor maçı yorumu
Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkıyor
Trabzonspor şampiyonluk maçına çıkıyor
“Sezon başındaki hedefimize ulaştık”
“Sezon başındaki hedefimize ulaştık”
Burak Yılmaz’ın yeni adresi Süper Lig mi?
Burak Yılmaz'ın yeni adresi Süper Lig mi?
Daha Fazla Video Göster