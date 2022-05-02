02 Mayıs 2022, Pazartesi
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Beşiktaş'ta Rosier ve Montero derbide yok! Valerien Ismael: Rosier'in sarı kartı kabul edilemez
Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma konuk ekibin 3-2'lik üstünlüğü ile sona ererken maç sonrasında teknik direktör Valerien Ismael açıklamalarda bulundu. Rosier'in gordüğü sarı kartın kabul edilemez olduğunu söyleyen Ismael "Sonraki maçın önemini düşünürsek biraz daha disiplinli olması gerekiyordu." dedi. Beşiktaş'ta kırmızı kart gören Montero ve sarı kart cezalısı durumuna düşen Rosier, Fenerbahçe derbisinde yer alamayacak.