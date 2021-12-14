14 Aralık 2021, Salı
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Beşiktaş'ta Önder Karaveli detayı herkesi şaşkına çevirdi
Beşiktaş Yönetimi tarafından Sergen Yalçın’ın istifasının ardından geçici olarak göreve getirilen U-19 Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin aldığı maaş herkesi şaşırttı.