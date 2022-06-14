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Beşiktaş'ta gidecek isimler belirlendi! Valerien Ismael'in raporu ortalığı karıştırdı

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Giriş: 14.06.2022 17:45
Güncelleme:14.06.2022 17:45
Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak dakikalar yaşanıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Ismael, takımdaki birçok ismin ayrılması yönündeki raporunu sundu.
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