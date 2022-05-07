07 Mayıs 2022, Cumartesi
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Beşiktaş'ta derbi hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, gruplar halinde toplu çalışmayla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar taktik çalıştı