07 Mayıs 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş'ta derbi hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş'ta derbi hazırlıklarını tamamladı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.05.2022 12:39
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sabah yaptığı idmanla sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, gruplar halinde toplu çalışmayla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar taktik çalıştı
Beşiktaş’ta derbi hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş'ta derbi hazırlıklarını tamamladı
Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi
"Ligde kalabilmek adına 1 puan önemliydi"
Şampiyonluk sonrası maçlar zordur
"Şampiyonluk sonrası maçlar zordur"
Ersen Martin’in sağlık durumu nasıl?
Ersen Martin’in sağlık durumu nasıl?
Guardiola’yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı?
Guardiola'yı Afrikalı Şaman laneti mi sardı?
İşte dünyanın konuştuğu Trabzonsporlu
İşte dünyanın konuştuğu Trabzonsporlu
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Real Madrid’den tarihi geri dönüş!
Real Madrid'den tarihi geri dönüş!
Maradona’nın formasına 7,1 milyon sterlin
Maradona’nın formasına 7,1 milyon sterlin
Rambo Okan gözaltına alındı
Rambo Okan gözaltına alındı
Süper Lig’in en değerlisi Galatasaray’da!
Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray'da!
FIFA’dan Trabzonspor paylaşımı
FIFA'dan Trabzonspor paylaşımı
Daha Fazla Video Göster