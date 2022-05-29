29 Mayıs 2022, Pazar
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Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için oy kullanma başladı! Fuat Çimen: Beşiktaş bir avuç elitistin değildir
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi başlarken, adaylar Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen üyelere hitap etti. Başkanlık adaylarından Fuat Çimen'in "Beşiktaş bir avuç elitistin değildir" sözleri dikkat çekti.