Beşiktaş'ta Aboubakar'dan bitmeyen resital! Antalyaspor 1-3 Beşiktaş

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Kartal 1-0 geriye düştüğü maçta Aboubakar'ın gollerle geri dönerken karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş bu galibiyetle maç fazlasıyla ikinciliğe yükselirken Galatasaray ile puan farkını da 2'ye indirdi. İşte detaylar...