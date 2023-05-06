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Beşiktaş'ta Aboubakar'dan bitmeyen resital! Antalyaspor 1-3 Beşiktaş

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Giriş: 06.05.2023 21:23
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Kartal 1-0 geriye düştüğü maçta Aboubakar'ın gollerle geri dönerken karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Beşiktaş bu galibiyetle maç fazlasıyla ikinciliğe yükselirken Galatasaray ile puan farkını da 2'ye indirdi. İşte detaylar...
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