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Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat olacak

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Giriş: 19.07.2022 09:22
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacağını açıkladı. Brezilyalı oyuncunun sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat olacak
Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat olacak
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