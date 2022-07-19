19 Temmuz 2022, Salı
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Beşiktaşlı Josef de Souza ameliyat olacak
Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olacağını açıkladı. Brezilyalı oyuncunun sahalardan 2-3 ay arası uzak kalması bekleniyor.