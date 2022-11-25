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Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Dünya Kupası tarihine geçti!

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Giriş: 25.11.2022 09:47
Kanada forması giyen Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 39 yaş 288 gün ile Dünya Kupası tarihinde bir maça ilk 11 başlayan en yaşlı oyuncu oldu.
Atiba Dünya Kupası tarihine geçti!
Atiba Dünya Kupası tarihine geçti!
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