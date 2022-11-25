25 Kasım 2022, Cuma
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Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Dünya Kupası tarihine geçti!
Kanada forması giyen Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 39 yaş 288 gün ile Dünya Kupası tarihinde bir maça ilk 11 başlayan en yaşlı oyuncu oldu.