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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi

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Giriş: 06.08.2020 21:31
Güncelleme:06.08.2020 22:04
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Fabrice N'Sakala'yı İstanbul'a getirdi. Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki sol bekle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Skala, İstanbul'a geldi.

Aytemiz Alanyaspor sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş'a imza atmak için akşam saatlerinde Antalya'dan Sabiha Gökçen Havalimaı'na geldi. geldi. N'Sakala'nın yarın siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

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