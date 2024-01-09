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Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

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Giriş: 09.01.2024 14:10
Avrupa'ya erken veda eden, Süper Lig'de de istediği sonuçları alamayan ve bu sezon 3 teknik direktör ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni hocası Fernando Santos için imza töreni düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, kendisini siyah - beyazlılara bağlayan imzayı atarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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