Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos'tan imza töreninde iddialı açıklama: Sahaya ölmek için çıkacağız

Avrupa'ya erken veda eden, Süper Lig'de de istediği sonuçları alamayan ve bu sezon 3 teknik direktör ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni hocası Fernando Santos için imza töreni düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, kendisini siyah - beyazlılara bağlayan imzayı atarken çarpıcı açıklamalarda bulundu.