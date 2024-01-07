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Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu

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Giriş: 07.01.2024 18:54
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile anlaştığını açıkladı.
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