01 Şubat 2023, Çarşamba
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Beşiktaş'ın gündemindeydi: Elneny sezonu kapattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak. Mısırlı futbolcunun ismi son günlerde eski takımı Beşiktaş ile de anılıyordu.