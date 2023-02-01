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Beşiktaş'ın gündemindeydi: Elneny sezonu kapattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2023 10:02
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak. Mısırlı futbolcunun ismi son günlerde eski takımı Beşiktaş ile de anılıyordu.
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