Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz canlı yayında açıkladı: Transfer teklifi aldım |Video

Beşiktaş, lige verilen arada Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor... Siyah beyazlıların tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz da takımın gündemini ve son durumuna dair açıklamalarda bulunmasının yanı sıra basın mensuplarının sorularını yanıtladı... Burak, "Transfer teklifi aldım ama ayrılmak istemiyorum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak için çok dua ettim." ifadelerinde bulunurken transfer teklifi aldığını fakat aklında böyle bir şeyin bulunmadığını ifade etti.

Son durumu hakkında bilgi veren ve Beşiktaş olarak ikinci yarı iyi işler yapacaklarını söyleyen Burak Yılmaz "İlk antrenmanıma çıktım ama tatilde de çalışıyordum. Fenerbahçe maçında ufak bir sakatlığım olmuştu, ilk antrenmanımı yaptım, her şey yolunda. İlk yarı beklentilerin altında kaldık. Bunun birçok sebebi oldu. Oyuncular olarak beklentilerin altında kalmanın sorumluluğunu alıyoruz. Hep beraber oturduk ve konuştuk. hedefe ulaşmak için neler yapacağımızı biliyoruz. Havamız gayet iyi. Sivasspor maçını dört gözle bekliyoruz." dedi.

"ALLAHIM'DAN TEK DİLEĞİM ŞAMPİYONLUK VE TÜRKİYE KUPASI KALDIRMAK"

Transfer iddiaları hakkında görüşü sorulan Burak Yılmaz "İlk imzamı atarken de çok dua ettim, hep Beşiktaş'ta bırakmak istedim. Allah da bana bu fırsatı verdi. Teklifler oluyor, sahada işini yaptığın sürece de olacak. Beşiktaş benim için başka duygu, anlatarak tarif edemem. Allah'ımdan tek dileğim şampiyonluk ve Türkiye Kupası kaldırmak. Tek hayalim burada kupa kaldırmak. Benim aklımda transfer en ufak şekilde yok. Şimdi Sivasspor maçını düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"HERKES NEYİN NE OLDUĞUNU BİLECEK YAŞTA"

Daha önce yaptığı açıklamayla ilgili konuşan Burak Yılmaz "Başka santrforlar gol atamadığı zaman, yorumcu ağabeylerimiz "Top atamıyor" diyor, ben atamadığım zaman "Gol atamıyor" diyor, ben de bu yönde konuştum ancak arkadaşlarımı (Ljajic) hedef aldığım söylendi, böyle bir şey yok. Ljajic özel bir oyuncu. İlk yarı takım olarak iyi işler yapamadık. İkinci yarı böyle olmayacak. Ligin ikinci yarıları daha farklı oynanır. Ljajic de ben de kendi performanslarımızın farkındayız. Diğer oyuncular için de bu böyle. Herkes neyin ne olduğunu bilecek yaşta. İlk yarı iyi değildik, bu bir gerçek. İkinci yarı herhangi bir şansımız yok. Yol kısaldı, gerekli oyunu oynamasak bile gerekli puanları toplamalıyız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın şampiyonluk şansıyla ilgili açıklama yapan Burak Yılmaz "Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Neden? İlk maçımız Sivasspor ile ve içeride Sivasspor ile oynamak bizi çok motive ediyor. Kazanırsak fark 4'e düşecek. Taraftarımızın önünde harika bir atmosferde oynayacağız. Şampiyonluğa çok inanıyorum, taraftarımızın önündeyiz ve siz de bunu düşünebiliyorsunuzdur. Sivasspor'un değerli bir hocası, başkanı ve oyuncuları var. Çok iyi Türk oyuncular var ve kesinlikle burada olmaları tesadüf değil. İlk maçımızın Sivasspor ile olması bizi olayın içine yüzde 100 çekecektir. Kazanarak iyi duruma geleceğiz." dedi.

FENERBAHÇE DERBİSİ HAKKINDA...

Fenerbahçe maçı ile alakalı, bir tepki verseydik de bir şey değişmeyecekti...Hakem ağabeyimiz Cüneyt Çakır vardı ve 10 kişi de 15 kişi de itiraz etseydik bir şey değişmezdi.

"ARDA TURAN KONUSUNDAN BİR ETKİM YOK"

Arda Turan ile her gün konuşuyorum ama transfer konusunda benim hiç bir etkim yok. Transfer konusunda eğer böyle bir şey yaparsam bir yönetimimiz var onlara saygısızlık olur. Arda'nın gönlünü biliyorum, Allah ona gönlüne göre versin.