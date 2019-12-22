BİZE ULAŞIN
22.12.2019
Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında muhtemel 11'i belli oldu |Video
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın sarı lacivertlilerin karşısına çıkaracağı muhtemel 11 belli oldu. Serdar Sarıdağ siyah beyazlıları muhtemel 11'ini A Spor canlı yayınında değerlendirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.