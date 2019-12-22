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22.12.2019

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında muhtemel 11'i belli oldu |Video

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın sarı lacivertlilerin karşısına çıkaracağı muhtemel 11 belli oldu. Serdar Sarıdağ siyah beyazlıları muhtemel 11'ini A Spor canlı yayınında değerlendirdi.

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