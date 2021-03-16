Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edildi! İşte o pozisyon...

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılarda 7. dakikada Welinton'un kafa vuruşunda top ağlara gitse de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon...

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