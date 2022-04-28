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Beşiktaş'a Umut Meraş'tan kötü haber

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Giriş: 28.04.2022 16:52
Beşiktaş, Umut Meraş'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama bulgularına rastlandığını açıkladı. Meraş Kayserispor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
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