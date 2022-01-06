06 Ocak 2022, Perşembe
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Beşiktaş'a İngiliz yıldız! Kara Kartal Jed Wallace transferinde sona yaklaştı
Süper Lig'de istediği sonuçları alamayarak hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, transferde atağa kalktı. İkinci yarıda takımın toparlanması için hamleler yapmak isteyen yönetim bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlılar, İngiliz ekibi Milwall'da forma giyen Jed Wallace transferinde sona çok yaklaştı.