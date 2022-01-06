Beşiktaş'a İngiliz yıldız! Kara Kartal Jed Wallace transferinde sona yaklaştı

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayarak hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, transferde atağa kalktı. İkinci yarıda takımın toparlanması için hamleler yapmak isteyen yönetim bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlılar, İngiliz ekibi Milwall'da forma giyen Jed Wallace transferinde sona çok yaklaştı.