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Beşiktaş yuvasında dört dörtlük! Beşiktaş 4-0 Eyüpspor (MAÇ SONUCU)

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Giriş: 17.01.2024 09:20
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı bugün başladı. Günün son karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Kartal mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrılarak üst tura adını yazdırdı.
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