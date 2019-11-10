Beşiktaş Yukatel Denizlispor CANLI anlatım İZLE

Beşiktaş evinden Süper Lig'e yeniden yükselen Yukatel Denizlispor'u sahasında konuk ediyor. Hafta içi 3-1'lik Braga mağlubiyeti sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah beyazlılar lige konsantre oldu. Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle seri yakalayan Beşiktaş, Denizli'yi de yenerek seriyi bozmamak istiyor. Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz'ın da hazır olduğu ve kadroya alınacağı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde ilk 11'de maça başlayacağı bildirildi. Saat 19'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. BEIN SPORTS1 ekranında naklen yayınlanacak BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maçla ilgili tüm istatistik bilgileri, kadrolar, gol bilgileri ve ÖZET anlatımıyla ilgili bilgilere haberimizin içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş evinden Süper Lig'e yeniden yükselen Yukatel Denizlispor'u sahasında konuk ediyor. Hafta içi 3-1'lik Braga mağlubiyeti sonrası UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden siyah beyazlılar lige konsantre oldu. Galatasaray ve Antalyaspor galibiyetleriyle seri yakalayan Beşiktaş, Denizli'yi de yenerek seriyi bozmamak istiyor.

BURAK YILMAZ KADRODA

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Burak Yılmaz'ın da hazır olduğu ve kadroya alınacağı Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın şans vermesi halinde ilk 11'de maça başlayacağı bildirildi. Saat 19'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek. BEIN SPORTS1 ekranında naklen yayınlanacak BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR maçının CANLI anlatımını taraftarlar ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maçla ilgili tüm istatistik bilgileri, kadrolar, gol bilgileri ve ÖZET anlatımıyla ilgili bilgilere haberimizin içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ DENİZLİSPOR MAÇI CANLI ANLATIM