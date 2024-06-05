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Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu! Siyah beyazlılar Hollandalı teknik adamla anlaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.06.2024 19:27
Beşiktaş, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
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Beşiktaş yeni teknik direktörünü resmen duyurdu!
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