12 Mayıs 2023, Cuma
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Beşiktaş ve Galatasaray arasında dev transfer savaşı! Alman basını duyurdu
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Gelecek sezon zirve mücadelesi verecek olan Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman basını, iki ezeli rakibin Brezilyalı sol beki gündemine aldığını yazdı.