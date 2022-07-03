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Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Cenk Tosun ile sözleşme imzalandı

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Giriş: 03.07.2022 11:58
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar hücum yönünden geniş ve rotasyonlu kadro oluşturmak isterken, eski futbolcusu Cenk Tosun ile anlaştığını duyurdu.
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