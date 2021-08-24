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Beşiktaş transfer haberleri bugün | Kaan Ayhan ve Umut Meraş transferinde kritik hafta

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Giriş: 24.08.2021 13:52
Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu milli yıldız Kaan Ayhan transferinde son noktaya gelindi. İtalyan kulübü Sassuolo'nun inadını kıran siyah beyazlı yönetim, ödeme planını görüşüyor. Öten yandan Beşiktaş'ın bir diğer milli yıldız Umut Meraş transferinde de, son aşamaya geldiği öğrenildi. Yönetim, iki ismi bu hafta açıklayarak yaz transfer dönemini büyük ölçüde bitirecek.
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