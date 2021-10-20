Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçı sonrası konuştu: Maçları kaybediyoruz gerçek bu değil

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Sporting Lizbon maçı sonrası konuştu. Yalçın yaptığı açıklamada maçın 4-1'lik bir maç olmadığını ve fırsatlar yakalamalarına rağmen değerlendiremediklerini ifade etti. Hiç beklemedikleri şeyler yaşadıklarını belirten Yalçın "İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake. Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar." dedi.