09 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti | Sergen Yalçın istifa Videosu İzle

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti | Sergen Yalçın istifa Videosu İzle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.12.2021 12:20
Güncelleme:09.12.2021 12:31
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa kararı aldı. 49 yaşındaki teknik adam kararını bugün yönetime bildirdi.
Sergen Yalçın istifa etti
Sergen Yalçın istifa etti
Galatasaray’ın UEFA’daki rakipleri belli oldu
Galatasaray'ın UEFA'daki rakipleri belli oldu
Trabzonspor’da Djaniny sevinci! 11’e geri dönüyor
Trabzonspor'da Djaniny sevinci! 11'e geri dönüyor
Trabzonspor’dan transfer açıklaması!
Trabzonspor'dan transfer açıklaması!
Beşiktaş’ın genç kalecisi Destanoğlu için flaş teklif
Beşiktaş'ın genç kalecisi Destanoğlu için flaş teklif
Fatih Terim: Gecenin maçı olacak
Fatih Terim: Gecenin maçı olacak
UEFA’dan TFF’ye Pro lisans uyarısı
UEFA'dan TFF'ye Pro lisans uyarısı
Derbinin ardından Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları çıldırtan sözler
Derbinin ardından Fenerbahçeli yöneticiden Galatasaraylıları çıldırtan sözler
Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı!
Borussia Dortmund Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı!
Amatör Lig maçında saha karıştı! Devreye polis girdi
Amatör Lig maçında saha karıştı! Devreye polis girdi
Trabzonspor’da yeni başkan belli oldu
Trabzonspor'da yeni başkan belli oldu
Trabzonspor’da başkanlık seçimi sonuçları
Trabzonspor'da başkanlık seçimi sonuçları
Daha Fazla Video Göster