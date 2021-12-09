09 Aralık 2021, Perşembe
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etti | Sergen Yalçın istifa Videosu İzle
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın istifa kararı aldı. 49 yaşındaki teknik adam kararını bugün yönetime bildirdi.