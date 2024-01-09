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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un ilk transferi belli oldu! Dünya yıldızına kancayı taktı

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Giriş: 09.01.2024 09:27
Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, 3 kez değiştirdiği teknik direktörlük görevine son olarak Portekiz efsanesi Fernando Santos'u getirdi. Ara transfer döneminde takıma yeni yıldızlar takviye ederek güçlenmek isteyen Kartal'ın ilk transferi belli oldu. İşte detaylar...
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