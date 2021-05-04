Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! Kartal'ı bekleyen büyük tehlike

Ligde aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa koşan ve büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 4 puan alması durumunda rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek Kartal'ın kaderi Chelsea, Paris Saint Germain, Manchester City ve Real Madrid'in elinde. İşte detaylar...