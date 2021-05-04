04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! Kartal'ı bekleyen büyük tehlike

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir! Kartal'ı bekleyen büyük tehlike

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.05.2021 08:49
Güncelleme:04.05.2021 08:52
Ligde aldığı galibiyetlerle şampiyonluğa koşan ve büyük bir avantaj yakalayan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. 4 puan alması durumunda rakiplerine bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek Kartal'ın kaderi Chelsea, Paris Saint Germain, Manchester City ve Real Madrid'in elinde. İşte detaylar...
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir!
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyebilir!
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri
Emre Belözoğlu'ndan şampiyonluk sözleri
Galatasaray'da başkanlık yarışı! Adaylığını açıkladı
Galatasaray'da başkanlık yarışı! Adaylığını açıkladı
Uğurcan Çakır'a dudak uçuklatan teklif!
Uğurcan Çakır'a dudak uçuklatan teklif!
Terim Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu: Kazanamazsak...
Terim Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu: Kazanamazsak...
Terim'i topa tuttu: Kimseyi aptal zannetmesin
Terim'i topa tuttu: Kimseyi aptal zannetmesin
İtalya’da Covid-19’u unutuldu
İtalya’da Covid-19’u unutuldu
Toroğlu'dan devre arasında flaş sözler! Bunlar doping almışlar
Toroğlu'dan devre arasında flaş sözler! "Bunlar doping almışlar"
Hemen karakola götürüldü! Ortalık fena karıştı
Hemen karakola götürüldü! Ortalık fena karıştı
Formula 1 yeniden Türkiye'de!
Formula 1 yeniden Türkiye'de!
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman?
Türkiye olimpiyatlara hazırlanıyor
Türkiye olimpiyatlara hazırlanıyor
Daha Fazla Video Göster