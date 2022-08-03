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Beşiktaş Rıdvan'ın yerini hemen doldurdu: Masuaku resmen Beşiktaş'ta

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.08.2022 09:15
Sol beki Rıdvan Yılmaz'ı İskoçya'ya gönderen Beşiktaş, o bölgeyi West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile doldurdu. Transfere dair resmi açıklamada, sözleşme detayları hakkında bilgi verilmedi
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