03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Beşiktaş Rıdvan'ın yerini hemen doldurdu: Masuaku resmen Beşiktaş'ta
Sol beki Rıdvan Yılmaz'ı İskoçya'ya gönderen Beşiktaş, o bölgeyi West Ham United takımında forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile doldurdu. Transfere dair resmi açıklamada, sözleşme detayları hakkında bilgi verilmedi