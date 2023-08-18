18 Ağustos 2023, Cuma
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Beşiktaş Neftçi'yi mağlup ederek play-off'lara kaldı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yi konuk etti. Siyah beyazlılar, evinde geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle kazanıp bir üst tura yükseldi.