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Beşiktaş Miralem Pjanic'i KAP'a bildirdi

İHA
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Giriş: 03.09.2021 01:24
Güncelleme:03.09.2021 01:24
Beşiktaş, Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda Barcelona ve kendisi ile anlaşıldığını açıkladı. Pjanic'e 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödeneceği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Miralem Pjanic'in geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret şirketimiz tarafından ödenecektir" denildi.

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