Beşiktaş - Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor | Beşiktaş - Başakşehir canlı anlatım | Video

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20:00'da başlayacak olan zorlu mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı ahaber.com.tr'den de anbean takip edebilirsiniz...

Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Lige son 15 sezonun en kötü başlangıcını yapan, hafta içindeki UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenilen siyah-beyazlı takım, taraftarı önünde oynayacağı müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeye çalışacak. Medipol Başakşehir ise hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynadığı Roma maçını 4-0 kaybetti.

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BEŞİKTAŞ MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİK OYUNCULARI...

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalıları Muhammed Elneny ve Domagoj Vida ile sakatlıkları bulunan Victor Ruiz ve Enzo Roco karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı geçen Burak Yılmaz'ın maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Başakşehir'de ise Eljero Elia'nın sakatlığı bulunuyor.