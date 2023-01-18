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Beşiktaş Kamerunlu Vincent Aboubakar ile anlaştı

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Giriş: 18.01.2023 09:15
Kamerunlu yıldız futbolcu Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile anlaşmaya vardı. Aboubakar bugün İstanbul'a gelecek ve Kayserispor maçında kadroda yer alacak.
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