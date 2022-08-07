07 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş ile Montero yol ayrımında

Beşiktaş ile Montero yol ayrımında

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.08.2022 18:53
Beşiktaş yönetimi Francisco Montero'nun menajerine, "Bu sezon yeteri kadar şans bulamayabilir. İsterse daha fazla oynayacağı bir yere gidebilir" dedi. Montero'nun menajeri, oyuncusu için kiralık forma giyebileceği bir kulüp arayışına başladı.
Beşiktaş ile Montero yol ayrımında
Beşiktaş ile Montero yol ayrımında
Taraftar çıldırdı Ronaldo’yu istiyor!
Taraftar çıldırdı Ronaldo'yu istiyor!
İstanbulspor’un kadro değeri ne kadar?
İstanbulspor'un kadro değeri ne kadar?
Kadıköy’de Lincoln şov
Kadıköy'de Lincoln şov
GOL | Vaduz 1-0 Konyaspor
GOL | Vaduz 1-0 Konyaspor
GOL | Vaduz 1-1 Konyaspor
GOL | Vaduz 1-1 Konyaspor
Masuaku resmen Beşiktaş’ta
Masuaku resmen Beşiktaş'ta
Trabzonspor’da Marek Hamsik’ten kötü haber!
Trabzonspor’da Marek Hamsik'ten kötü haber!
Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Trabzon’da kupa coşkusu
Trabzon'da kupa coşkusu
Süper Kupa Trabzonspor’un!
Süper Kupa Trabzonspor'un!
Trabzon’da ’Süper’ kutlama
Trabzon'da 'Süper' kutlama
Daha Fazla Video Göster