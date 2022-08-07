07 Ağustos 2022, Pazar
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Beşiktaş ile Montero yol ayrımında
Beşiktaş yönetimi Francisco Montero'nun menajerine, "Bu sezon yeteri kadar şans bulamayabilir. İsterse daha fazla oynayacağı bir yere gidebilir" dedi. Montero'nun menajeri, oyuncusu için kiralık forma giyebileceği bir kulüp arayışına başladı.