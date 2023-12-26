Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Mersin Stadyumu'nda Hatayspor'un konuğu oldu. İlk yarıda 1, 2. yarıda da 1 gol bulan Kartal, Hatayspor’dan 79. dakikada tek golle karşılık gördü. Maçın 90 dakikası ve 6 dakikalık uzatmalarda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş Hatayspor’u 2-1 mağlup etti.