Beşiktaş Ghezzal'a yıllık 2 milyon 250 bin euro teklif etti!

Geçtiğimiz sezon efsanevi bir şampiyonluğa imza atan Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından olan Rachid Ghezzal transferi için camia kenetlenmiş durumda. Beşiktaş transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Rachid Ghezzal için dün önemli bir adım attı. İstanbul’a gelen Cezayirli yıldızın menajeri Anouir Fazuli ile görüşüldü. İşte bütün detaylar...