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Beşiktaş Ghezzal ile 3+1 yılığına anlaştı | Siyah Beyazlılar Leicester City ile pazarlığa devam ediyor

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Giriş: 23.07.2021 17:12
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar, yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın kulübü Leicester City’yle bonservis pazarlığına devam ediyor.
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