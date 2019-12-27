Beşiktaş Gençlerbirliği CANLI anlatım İZLE

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını ve 2019 yılını Gençlerbirliği maçıyla evinde kapatıyor. Geçen haftayı 3-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında evinde Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri evinde sürpriz yaşamak istemiyor. Siyah beyazlılar son 6 maçta sadece bir kez mağlup olan rakibi karşısında galibiyet istiyor. Gençlerbirliği ise geçen hafta lider Sivasspor ile kendi evinde de 2-2 berabere kalmıştı. Sivasspor uzatmalarda attığı golle 1 puanı zor kurtarmıştı. Hamzaoğlu'nun öğrencileri Beşiktaş'ı kendi evinde mağlup ederek devreye düşme hattından uzaklaşarak moralli girmek istiyor. Fırat Aydunus'un yöneteceği karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak. Taraftarlar BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ maçının CANLI anlatımı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maçla ilgili son dakika gelişmelerini A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, Vodafone Park'tan canlı yayınla aktardı.

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını ve 2019 yılını Gençlerbirliği maçıyla evinde kapatıyor. Geçen haftayı 3-1'lik Fenerbahçe mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısının son maçında evinde Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri evinde sürpriz yaşamak istemiyor. Siyah beyazlılar son 6 maçta sadece bir kez mağlup olan rakibi karşısında galibiyet istiyor. Gençlerbirliği ise geçen hafta lider Sivasspor ile kendi evinde de 2-2 berabere kalmıştı. Sivasspor uzatmalarda attığı golle 1 puanı zor kurtarmıştı. Hamzaoğlu'nun öğrencileri Beşiktaş'ı kendi evinde mağlup ederek devreye düşme hattından uzaklaşarak moralli girmek istiyor. Fırat Aydunus'un yöneteceği karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.

Taraftarlar BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ maçının CANLI anlatımı ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ CANLI ANLATIM