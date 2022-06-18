18 Haziran 2022, Cumartesi
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Beşiktaş Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray'a 19.05 göndermesi
Süper Lig'de Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından geçen sezon kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferini de resmen açıkladı. Siyah-beyazlıların transferi saat 19.05'te açıklaması ezeli rakibi Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.