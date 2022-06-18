18 Haziran 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray'a 19.05 göndermesi

Beşiktaş Gedson Fernandes transferini açıkladı! Galatasaray'a 19.05 göndermesi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.06.2022 10:33
Süper Lig'de Beşiktaş, Romain Saiss'in ardından geçen sezon kadrosuna kattığı Gedson Fernandes transferini de resmen açıkladı. Siyah-beyazlıların transferi saat 19.05'te açıklaması ezeli rakibi Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.
Beşiktaş’tan Galatasaray’a Gedson göndermesi
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson göndermesi
TFF başkanını seçiyor
TFF başkanını seçiyor
TFF başkanını seçiyor
TFF başkanını seçiyor
Trabzonspor’dan KAP’a 4 transfer açıklaması!
Trabzonspor'dan KAP'a 4 transfer açıklaması!
Bruma İstanbul’da! İşte ilk görüntüler...
Bruma İstanbul'da! İşte ilk görüntüler...
Avrupa’da rakiplerimiz belli oldu
Avrupa’da rakiplerimiz belli oldu
Hakemi sahada döve döve öldürdüler!
Hakemi sahada döve döve öldürdüler!
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lincoln Henrique
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique
Türkiye - Litvanya maçı saat 21.45’te
Türkiye - Litvanya maçı saat 21.45'te
Beşiktaş’ta 6 yolcu! İsmael biletlerini kesti
Beşiktaş'ta 6 yolcu! İsmael biletlerini kesti
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu
Dursun Özbek açıklamalarda bulundu
Karagümrük’ten Pirlo açıklaması!
Karagümrük'ten Pirlo açıklaması!
Daha Fazla Video Göster