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Beşiktaş - Gaziantep FK maçı CANLI anlatım izle

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Giriş: 14.01.2022 18:26
Güncelleme:14.01.2022 18:26
Koronavirüs vakalarıyla zorlu günler geçiren Beşiktaş bu akşam evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Rizespor ile 2-2 kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda Süper Lig'de 3 puan hasretini bitirmek istiyor. Son yapılan Kovid-19 PCR testi negatif çıkan teknik direktör Önder Karaveli ise bu akşam takımın başında olacak. Taraftarlar saat 20'de başlayacak mücadeleyi ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. İşte iki takımında maça başlayacağı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmelerinin detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı...

Koronavirüs vakalarıyla zorlu günler geçiren Beşiktaş bu akşam evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Çaykur Rizespor ile 2-2 kalan Konyaspor'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılarda Süper Lig'de 3 puan hasretini bitirmek istiyor. Son yapılan Kovid-19 PCR testi negatif çıkan teknik direktör Önder Karaveli ise bu akşam takımın başında olacak. Taraftarlar saat 20'de başlayacak mücadeleyi ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. İşte iki takımında maça başlayacağı muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmelerinin detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı...

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı CANLI anlatım
Beşiktaş - Gaziantep FK maçı CANLI anlatım
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