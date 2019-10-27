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27.10.2019

Beşiktaş Galatasaray hakemi Mete Kalkavan ile ilgili Erman Toroğlu'ndan canlı yayında şoke eden sözler: Eniştem olsun da... |Video

Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk etti. A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu devre arasında canlı yayında maçın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, maçın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kalkavan için "Oyunu engelliyor, futbolcunun yolunu kesiyor. Çünkü futbolu bilmiyor." diyen Toroğlu, "İyi çocuk, hoş çocuk, efendi ama topun önünü kesiyor sonunda topla çarpıştı. Kaç oyuncuya mani oldu" dedi. Bu sözler üzerine hakem Kalkavan için programın sunucusu Serkan Korkmaz "Tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Akıllı, kültürlü, beyfendi bir insan..." demesi üzerine Toroğlu yanıt verdi. "Kız kardeşimi vereyim eniştem olsun da... Başka türlü de olmuyor gitmez, kötü..." diyerek hakemi eleştirdi.

A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş Galatasaray derbisini yöneten hakem Mete Kalkavan ile ilgili canlı yayında çarpıcı sözler.

"ENİŞTEM OLSUN DA..."

Süper Lig'in 9.haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk etti. A Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu devre arasında canlı yayında maçın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, maçın hakemi Mete Kalkavan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kalkavan için "Oyunu engelliyor, futbolcunun yolunu kesiyor. Çünkü futbolu bilmiyor." diyen Toroğlu, "İyi çocuk, hoş çocuk, efendi ama topun önünü kesiyor sonunda topla çarpıştı. Kaç oyuncuya mani oldu" dedi. Bu sözler üzerine hakem Kalkavan için programın sunucusu Serkan Korkmaz "Tanıdığım kadarıyla söylüyorum. Akıllı, kültürlü, beyfendi bir insan..." demesi üzerine Toroğlu yanıt verdi. "Kız kardeşimi vereyim eniştem olsun da... Başka türlü de olmuyor gitmez, kötü..." diyerek hakemi eleştirdi.

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