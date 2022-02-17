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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Giriş: 17.02.2022 16:12
Beşiktaş'ın resmi Twitter hesabından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi hakkında açıklama yapıldı. Siyah beyazlılar Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
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