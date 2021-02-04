Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den A Spor'a flaş açıklamalar! Dorukhan Toköz takımda kalacak mı? |Video

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor Müdürü Cüneyt Şen'e özel röportaj verdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dorukhan Toköz ile yeni sözleşme imzalanıp imzalanmayacağına dair soruya yanıt veren Çebi, "Dorukhan'ın önünde bizim verdiğimiz teklif duruyor, isterse imza atar. Zorla güzellik olmaz" ifadelerini kullandı.