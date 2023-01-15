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Beşiktaş ayrılığı duyurdu

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Giriş: 15.01.2023 18:29
Beşiktaş, savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.
Beşiktaş ayrılığı duyurdu
Beşiktaş ayrılığı duyurdu
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