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Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.11.2022 18:45
Güncelleme:13.11.2022 18:47
Süper Lig'in 14. haftasında, 13 Kasım Pazar günü oynanması beklenen Beşiktaş Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan elim patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Açıklamada güvenlik önlemleri sebebiyle bu kararın alındığı belirtildi.
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