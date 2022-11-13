14 Kasım 2022, Pazartesi
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Beşiktaş Antalyaspor maçı ertelendi!
Süper Lig'in 14. haftasında, 13 Kasım Pazar günü oynanması beklenen Beşiktaş Antalyaspor maçı, İstiklal Caddesi'nde yaşanan elim patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Açıklamada güvenlik önlemleri sebebiyle bu kararın alındığı belirtildi.