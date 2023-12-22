22 Aralık 2023, Cuma
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Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu! Kartal evinde ağır yaralı
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen Alanyaspor'u konuk etti. Lig ve Avrupa'da taraftarını büyük hayal kırıklığına uğratan siyah beyazlılar, Akdeniz ekibi karşısında öne geçse de maçın son dakikalarında rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan mağlubiyetle ayrıldı.