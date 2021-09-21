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Beşiktaş - Adana Demirspor CANLI anlatım video izle | Süper Lig 6. hafta karşılaşması

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.09.2021 19:43
Güncelleme:21.09.2021 19:44
Lider Beşiktaş evinde Adana Demirspor'u konuk ediyor. Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında saat 20'de Vodafone Stadyumunda başlaşyacak mücadelenin hakemi Ali Palabıyık. Futbolseverler maçın CANLI anlatımını anbean ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilecekler... İşte mücadelenin ilk 11'leri ve son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Domagoj Vida, Mehmet Topal, Necip Uysal, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira ve Umut Meraş kadroda yer almadı.

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLAYACAĞI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin,Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Oğuzhan, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Samet, Simon Deli, Svensson, Rossoul, Vargas, Bjarnason, Sinan, Stambouli, Ezeh, Assambalonga

27 SEZON SONRA KARŞI KARŞIYA
Yarın sahasında Süper Lig'e uzun yıllar sonra yükselen Adana Demirspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, rakibiyle 27 sezon aradan sonra ligde karşı karşıya gelecek. Sezon başında Adana'da oynanan hazırlık karşılaşması 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, iki takımın oynadığı son resmi karşılama ise 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası'ndaydı. Adana Demirspor ilk maçta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başarırken, Beşiktaş rövanş maçını deplasmanda 4-1 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.



LİG TARİHİNİN EN FARKLI GALİBİYETİ
İki takım bugüne kadar Süper Lig'de 34 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 16 galibiyet alırken, Adana Demirspor ise 8 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 10 maçta ise beraberlik bozulmadı. Beşiktaş'ın attığı 51 gole Adana Demirspor 28 golle cevap verdi.

Beşiktaş'ın sahasında oynanan karşılaşmalarda ise siyah-beyazlılar 10 kez kazanırken, 7 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Adana Demirspor, lig maçlarında deplasmanda galibiyet alamadı. Akdeniz ekibi yalnızca 24 Aralık 2014 tarihinde oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında deplasmanda kazandı. Beşiktaş'ın sahasındaki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 36 gol atarken kalesinde 8 gol gördü. İki takım arasında 15 Ekim 1989 tarihinde İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma ise lig tarihine geçti.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ SKOR: 10-0

Beşiktaş rakibini Metin (3), Ali (4) ve Feyyaz'ın (3) attığı gollerle 10-0 mağlup ederken, bu sonuç Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

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